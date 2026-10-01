लखनऊ में बनेगा यूपी का पहला वन रेंजर प्रशिक्षण केंद्र, वन विभाग के हवाले होगा रुपाम का पुराना परिसर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। डॉ.राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (रुपाम) के अलीगंज स्थित पुराने परिसर को अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने बुधवार को इसका आदेश जारी करते हुए वन विभाग को आगे की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

परिसर के पुनर्निर्माण पर खर्च हुई 32.29 करोड़ रुपये की धनराशि रुपाम को हस्तांतरित की जाएगी। कार्मिक विभाग के विशेष सचिव अभिषेक गोयल की ओर से जारी पत्र के अनुसार सबसे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण और रुपाम के बीच हुआ मौजूदा लीज समझौता निरस्त कराया जाएगा।