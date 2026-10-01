सीएम योगी आज 10 पुलिसकर्मियों को देंगे वीरता पदक, 87 इंटरसेप्टर वाहनों को दिखाएंगे हरी झंडी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को लोकभवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 10 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से अलंकृत करेंगे। इनमें बुलंदशहर के निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौर, एसटीएफ के निरीक्षक अमित, उप निरीक्षक केशव शांडिल्य, धनश्याम यादव व राहुल कुमार, मुख्य आरक्षी रणधीर सिंह, आरक्षी अमित त्रिपाठी, मथुरा उप निरीक्षक अजय कुमार वर्मा, गाजियाबाद के निरीक्षक मनीष बिष्ट, मैनपुरी के उपनिरीक्षक अवनीश कुमार त्यागी शामिल हैं।