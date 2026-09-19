यूपी के हर जिले में बनेगा इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम, गोवंशियों के उपचार के लिए योगी सरकार की पहल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। हादसों में घायल होने वाले गोवंशी को जल्द से जल्द उपचार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार एक आपातकालीन बचाव प्रणाली (इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम) बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए जिला स्तर पर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान मथुरा और राजकीय आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ में पंचगव्य आधारित चिकित्सा की संभावनाओं पर शोध-अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाए। गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों ने शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की थी। इस दौरान गोवंशी संरक्षण, गोशालाओं के बेहतर प्रबंधन, गोवंशी के स्वास्थ्य सबंधी भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने गोशालाओं के नियमित निरीक्षण पर जोर देते हुए कहा कि निरीक्षण केवल कमियां चिह्नित करने तक सीमित न रहे, बल्कि उनका समयबद्ध समाधान भी सुनिश्चित किया जाए।