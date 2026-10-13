यूपी के स्कूलों में हर महीने आठ कौशल सीखेंगे छात्र, खान एकेडमी के STEM में रजिस्ट्रेशन जरूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों का ज्ञान (खान) एकेडमी के स्टेम गुणवत्ता कार्यक्रम में पंजीकरण 13 अक्टूबर तक पूरा करना होगा।

इसके तहत विद्यार्थियों को हर महीने गणित के चार और विज्ञान के चार कौशलों में दक्षता हासिल करनी होगी। इसके लिए स्कूलों में दोनों विषयों के एक-एक कालांश में कंप्यूटर लैब या स्मार्ट क्लास के माध्यम से अभ्यास कराया जाएगा।

समग्र शिक्षा (माध्यमिक) के राज्य परियोजना कार्यालय के अनुसार, सितंबर तक इस कार्यक्रम में 3,23,174 विद्यार्थियों का पंजीकरण हो चुका था। इनमें से 1,62,383 विद्यार्थी सक्रिय थे। इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान के विषयों को समझने तथा सवालों को हल करने में दक्ष बनाना है।