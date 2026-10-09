यूपी सचिवालय के कर्मचारियों को तोहफा: सरकार देगी एक करोड़ का दुर्घटना बीमा, बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेंगे 8 लाख

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सचिवालय के कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देने की विशेष पहल की है। सचिवालय प्रशासन विभाग और एक्सिस बैंक के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत पात्र कर्मचारियों को वेतन खाते के साथ बीमा सुविधाएं मिलेंगी। योजना के तहत लगभग चार हजार सचिवालय कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा।