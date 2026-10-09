यूपी के 18 शहरों को मिलीं 1725 एसी बसें, लखनऊ-कानपुर, मेरठ समेत ये शहर शामिल; योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के 18 शहरों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 1725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को स्वीकृति दी गई।

ग्रास कास्ट कान्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल पर चलने वाली इन बसों से शहरी यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने के साथ प्रदूषण कम करने और निजी निवेश को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

योजना में लखनऊ और कानपुर को सर्वाधिक 300-300 बसें मिलेंगी, जबकि वाराणसी में 250 और गोरखपुर में 150 बसों का संचालन होगा। बसों के संचालन के लिए 12 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा।

कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत नौ और 12 मीटर लंबाई की एसी इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। आगरा, गाजियाबाद, नोएडा (जेवर सहित) व मेरठ को 100-100, मथुरा-वृंदावन, अयोध्या व प्रयागराज को 50-50 बसें मिलेंगी। अलीगढ़, फिरोजाबाद, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहांपुर व झांसी को 25-25 बसें दी जाएंगी।

निजी ऑपरेटर संभालेंगे जिम्मेदारी जीसीसी मॉडल में निजी ऑपरेटर बसों की खरीद से लेकर चार्जिंग व्यवस्था, चालक व तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती और संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेंगे। निर्धारित प्रदर्शन मानकों के आधार पर उन्हें संचालन एवं रखरखाव शुल्क का भुगतान किया जाएगा।