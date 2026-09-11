सेवा संकल्प अभियान को जनसेवा अभियान बनाएगी यूपी सरकार, 17 सितंबर से होगी शुरुआत
उत्तर प्रदेश सरकार 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प अभियान' चलाएगी, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद नागरिकों तक सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाना है।
HighLights
17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा व्यापक जागरूकता अभियान।
सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य।
स्वास्थ्य शिविर, आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम अभियान के प्रमुख अंग।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जरूरतमंद नागरिकों तक सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए इसी माह की 17 तारीख से 17 अक्टूबर तक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अभियान की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। अभियान की निगरानी के लिए विशेष सचिव स्तर के एक अधिकारियों को को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा।
पाठक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को अभियान में माडल अधिकारी बनने का लक्ष्य दिया। कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। शुरुआत 17 सितंबर को सेवा दिवस के साथ होगी।
इस दिन अस्पतालों में फल वितरण के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर शाम सात बजे आशीर्वाद का दीप प्रज्वलित किया जाएगा। परिवर्तनकारी कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
25 सितंबर से दो अक्टूबर तक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।
सात अक्टूबर तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, टीकाकरण, महिला स्वास्थ्य, स्वच्छता और बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण पर विशेष जोर रहेगा। स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता के माध्यम से भी स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाई जाएगी।
विकासखंडों और नगरीय निकायों में पांच से सात दिवसीय बहुउद्देशीय सेवा शिविर और स्वास्थ्य मेले लगाने का प्रस्ताव है। जिसमें आयुष्मान योजना, अस्पतालों में शुरू की गई नई सुविधाओं, मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य, गंभीर रोगों के उपचार, टीकाकरण, कैंसर व टीबी स्क्रीनिंग तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। अभियान के लिए नोडल अधिकारी, स्थान, तिथि और लक्ष्य जल्द तय किए जाएंगे।
जिला स्तर पर नियमित समीक्षा होगी, जबकि शासन स्तर से भी अभियान की निगरानी की जाएगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग में राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, सोमेंद्र तोमर और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कामेश्वर सिंह भी जुड़े थे।
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