सेवा संकल्प अभियान को जनसेवा अभियान बनाएगी यूपी सरकार, 17 सितंबर से होगी शुरुआत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जरूरतमंद नागरिकों तक सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए इसी माह की 17 तारीख से 17 अक्टूबर तक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अभियान की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। अभियान की निगरानी के लिए विशेष सचिव स्तर के एक अधिकारियों को को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा।

पाठक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को अभियान में माडल अधिकारी बनने का लक्ष्य दिया। कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। शुरुआत 17 सितंबर को सेवा दिवस के साथ होगी। इस दिन अस्पतालों में फल वितरण के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर शाम सात बजे आशीर्वाद का दीप प्रज्वलित किया जाएगा। परिवर्तनकारी कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

25 सितंबर से दो अक्टूबर तक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।

सात अक्टूबर तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, टीकाकरण, महिला स्वास्थ्य, स्वच्छता और बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण पर विशेष जोर रहेगा। स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता के माध्यम से भी स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाई जाएगी।