अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद एक्शन में यूपी सरकार, बनाई गई उच्चस्तरीय समिति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अवैध निर्माणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए राज्य सरकार अवैध कालोनियों के विनियमितीकरण के लिए नए सिरे से नीति बनाए जा रही है। इस संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन के सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति दूसरे राज्यों में लागू संबंधित नीति का अध्ययन कर 30 दिनों में अपनी संस्तुतियां सौंपेगी।

समिति में लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी और मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, आवास विकास परिषद के अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, गाजियाबाद व लखनऊ के मुख्य नगर नियोजक सदस्य बनाए गए हैं। निदेशक आवास बंधु को सदस्य संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।