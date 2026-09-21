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यूपी में जितेंद्र प्रताप सिंह समेत 34 IAS के तबादले, कानपुर-मुरादाबाद समेत 14 जिलों के डीएम बदले; यहां देखें पूरी लिस्ट

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Mon, 21 Sep 2026 11:38 PM (IST)Updated: Mon, 21 Sep 2026 11:55 PM (IST)

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देर रात 34 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया ...और पढ़ें

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  1. उत्तर प्रदेश सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल।

  2. कुल 34 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का तबादला।

  3. इस फेरबदल में 14 जिलों के डीएम भी शामिल।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ और चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से देर रात भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 34 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इसमें 14 जिलों के डीएम भी हैं।

34 आईएएस अधिकारियों की लिस्ट

क्र.सं. अधिकारी का नाम पूर्व तैनाती नवीन तैनाती
1 अनुनय झा जिलाधिकारी, हरदोई जिलाधिकारी, मुरादाबाद
2 राहुल पाण्डेय विशेष सचिव, राज्य कर जिलाधिकारी, हरदोई
3 एम० अरुन्मोली विकास उपाध्यक्ष, आगरा प्राधिकरण / सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, आगरा जिलाधिकारी, एटा
4 संजय चौहान जिलाधिकारी, अमेठी जिलाधिकारी, कुशीनगर
5 महेंद्र सिंह तंवर जिलाधिकारी, कुशीनगर जिलाधिकारी, कानपुर नगर
6 अनुज मलिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिलाधिकारी, संतकबीरनगर
7 आलोक कुमार जिलाधिकारी, संतकबीर नगर जिलाधिकारी, पीलीभीत
8 ज्ञानेन्द्र सिंह जिलाधिकारी, पीलीभीत जिलाधिकारी, बलिया
9 शशांक चौधरी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी / अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीड़ा जिलाधिकारी, अमेठी
10 दिव्यान्शु पटेल नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद जिलाधिकारी, बागपत
11 प्रभास कुमार विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति / संयुक्त प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) जिलाधिकारी, महोबा
12 उमेश प्रताप सिंह विशेष सचिव, निदेशक एवं प्रबंध निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण जिलाधिकारी, बिजनौर
13 सत्य प्रकाश पटेल विशेष सचिव, नगर विकास जिलाधिकारी, हाथरस
14 अशोक कुमार विशेष सचिव, सिंचाई, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास जिलाधिकारी, हमीरपुर
15 हिमांशु कौशिक विशेष सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद
16 विजय कुमार सिंह प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर
17 संतोष बहादुर सिंह मुख्य राजस्व अधिकारी, देवरिया मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी
18 विशाल कुमार अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), सहारनपुर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण
19 विजय कुमार मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर उपाध्यक्ष, आगरा प्राधिकरण एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, आगरा
20 शैलेंद्र भाटिया विशेष सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक / महाप्रबंधक, यूपीडेस्को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीड़ा
21 गज़ल भारद्वाज जिलाधिकारी, महोबा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी
22 नितिन मदान अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रामपुर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
23 जसजीत कौर जिलाधिकारी, बिजनौर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन
24 जितेन्द्र प्रताप सिंह जिलाधिकारी, कानपुर नगर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद
25 नेहा बंधु मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी अपर आयुक्त, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन
26 अमनदीप डुली अपर आयुक्त, मनरेगा नियंत्रक, विधिक बाट माप
27 अस्मिता लाल जिलाधिकारी, बागपत विशेष सचिव, निदेशक एवं प्रबंध निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण
28 अभिषेक गोयल जिलाधिकारी, हमीरपुर विशेष सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक
29 मंगला प्रसाद सिंह जिलाधिकारी, बलिया प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड
30 निधि श्रीवास्तव विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विशेष सचिव, राज्य कर
31 अरविंद सिंह जिलाधिकारी, एटा विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद
32 राजेंदर पेंसिया जिलाधिकारी, मुरादाबाद विशेष सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार
33 अतुल वत्स जिलाधिकारी, हाथरस विशेष सचिव, राजस्व
34 चन्द्र शेखर विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विशेष सचिव, परती भूमि विकास का अतिरिक्त प्रभार