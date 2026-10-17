यूपी में हाईवे-एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा को लेकर योगी सरकार सख्त, अनफिट वाहनों पर कार्रवाई, अधिकारियों को भी हिदायत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शीतलहर और घने कोहरे के दौरान सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना संभावित स्थलों के आसपास पेट्रोलिंग वाहन, एंबुलेंस और बचाव वाहन तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं। राहत आयुक्त डाॅ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को सड़क सुरक्षा के सभी इंतजाम समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने को कहा है।

राहत आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि कोहरे के दौरान कम दृश्यता से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर लगे परावर्तक संकेतकों, दिशासूचक बोर्ड और कैट्स आई की नियमित जांच की जाए। सड़क की किनारों और बीच में बनी सफेद पट्टियों के मिटने, उखड़ने या धूल से ढकने पर उन्हें तत्काल दुरुस्त कराया जाए, ताकि वाहन चालकों को सड़क की दिशा और सीमा स्पष्ट दिखाई दे।

प्रमुख चौराहों, तिराहों, मोड़ों और दुर्घटना संभावित स्थलों पर यातायात संकेतक, ठहराव रेखा और पैदल पारपथ की स्थिति भी ठीक रखने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत के अनुसार चेतावनी संकेतक और गति सीमा संबंधी बोर्ड लगाए जाएंगे। अनफिट वाहनों पर होगी कार्रवाई सड़क हादसों की रोकथाम के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले अनफिट वाहनों और जुगाड़ से तैयार असुरक्षित वाहनों के संचालन पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस समन्वय से जांच और कार्रवाई करेंगे।