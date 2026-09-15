यूपी में खुलेंगी 900 नई कोर्ट, न्यायालयों के लिए 6656 रेगुलर और 2428 आउटसोर्स पोस्टों काे भी मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुकदमों की लंबी कतार और सीमित न्यायालयों की वजह से त्वरित न्याय की राह में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पहले चरण में 900 नए न्यायालयों के साथ उनके सहवर्ती पदों के सृजन का प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

इसमें 6656 नियमित व 2428 आउटसोर्स के पद शामिल हैं। इस निर्णय से अलग-अलग स्तर की अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण की क्षमता बढ़ेगी और आमजन को न्याय के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।



दरअसल, प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में मुकदमों का भारी बोझ है। उच्च न्यायालय से प्राप्त विवरण के अनुसार जिला न्यायालयों में 1.20 करोड़ से अधिक वाद लंबित हैं। न्यायालयों की संख्या कम होने के कारण मामलों के शीघ्र निस्तारण में दिक्कत आ रही है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय अदालत प्रबंधन प्रणाली समिति (एनसीएमएससी) की रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विभिन्न श्रेणी की 9149 अदालतों की जरूरत का आकलन किया है।

यूपी के कई जिलों में स्थापित होंगे न्यायालय इसी के तहत पहले चरण में 900 अदालतों के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसमें 237 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, 391 सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और 272 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर के न्यायालय बनाए जाएंगे। ये न्यायालय प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित किए जाएंगे।