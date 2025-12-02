राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सचिवालय के साथ ही पांच दिवसीय सप्ताह वाले (शनिवार और रविवार को अवकाश पाने वाले) सरकारी कार्मिकों को नए वर्ष 2026 में नौ बार तीन-तीन दिनों का अवकाश मिलेगा। ऐसे कार्मिक परिवार या दोस्तों के साथ सैर सपाटे का कार्यक्रम बना सकते हैं। शासन द्वारा जारी किए 24 सार्वजनिक अवकाशों में छह अवकाश शुक्रवार और तीन अवकाश सोमवार को पड़ रहे हैं। वहीं छह दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को कुल छह बार दो दिनों का अवकाश मिलेगा।

इस बार 24 सार्वजनिक अवकाशों में से तीन अवकाश सोमवार को, चार अवकाश मंगलवार को, चार अवकाश बुधवार को, दो अवकाश गुरुवार को, छह अवकाश शुक्रवार को, तीन अवकाश शनिवार को तथा दो अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक सार्वजनिक अवकाशों की सूची तीन जनवरी शनिवार को हजरत अली का जन्म दिवस, 26 जनवरी सोमवार को गणतंत्र दिवस, 15 फरवरी रविवार को महाशिवरात्रि, दो मार्च सोमवार को होलिका दहन, चार मार्च बुधवार को होली, 21 मार्च शनिवार को ईद उल फितर।

26 मार्च गुरुवार को राम नवमी, 31 मार्च मंगलवार को महावीर जयंती, तीन अप्रैल शुक्रवार को गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल मंगलवार को डा. भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस, एक मई शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा, 27 मई बुधवार को ईद-उल-अजहा (बकरीद), 26 जून गुरुवार को मोहर्रम।

15 अगस्त शनिवार को स्वतंत्रता दिवस, 26 अगस्त बुधवार को ईद-ए-मिलाद (बारावफात), 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षा बंधन, चार सितंबर शुक्रवार को जन्माष्टमी, दो अक्टूबर शुक्रवार को महात्मा गांधी जयंती, 20 अक्टूबर मंगलवार को दशहरा, महानवमी/ विजयदशमी, आठ नवंबर रविवार को दीपावली।

नौ नवंबर सोमवार को गोवर्धन पूजा, 11 नवंबर बुधवार को भैयादूज / चित्रगुप्त जयंती, 24 नवंबर मंगलवार को गुरुनानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा तथा 25 दिसंबर शुक्रवार को क्रिसमस-डे को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। वर्ष 2026 में 31 निर्बंधित छुट्टियां

एक जनवरी गुरुवार को नव वर्ष दिवस, 14 जनवरी बुधवार को मकर संक्रांति, 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी, 24 जनवरी शनिवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस, एक फरवरी रविवार को संत रविदास जयंती, चार फरवरी बुधवार को शबे बारात, पांच मार्च गुरुवार को होली, 13 मार्च शुक्रवार को जमात-उल-विदा (अलविदा)/रमजान का अंतिम शुक्रवार, 19 मार्च गुरुवार को चेटी चंद।

22 मार्च रविवार को ईद-उल-फितर, चार अप्रैल शनिवार को ईस्टर सैटरडे, पांच अप्रैल रविवार को महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुह्य जयंती, छह अप्रैल सोमवार को ईस्टर मंडे, 17 अप्रैल शुक्रवार को चंद्रशेखर जयंती, 19 अप्रैल रविवार को परशुराम जयंती, नौ मई शनिवार को लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती, 28 मई गुरुवार को ईदुज्जुहा (बकरीद), 25 जून गुरुवार को मोहर्रम।

चार अगस्त मंगलवार को चेहल्लुम, 17 सितंबर गुरुवार को विश्वकर्मा पूजा, 28 सितंबर शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी, 11 अक्टूबर रविवार को महाराजा अग्रसेन जयंती, 19 अक्टूबर सोमवार को दशहरा (महाष्टमी), 26 अक्टूबर सोमवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती, 31 अक्टूबर शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा आचार्य नरेंद्र देव जयंती, आठ नवंबर रविवार को नरक चतुर्दशी, 19 नवंबर रविवार को छठ पूजा पर्व।

16 नवंबर सोमवार को वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, 16 दिसंबर बुधवार को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का उर्स, 23 दिसंबर बुधवार को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस तथा 24 दिसंबर गुरुवार को क्रिसमस ईव पर निर्बंधित अवकाश है।