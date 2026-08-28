Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

18 FIR, 182 नमूने और 46 लाख से अधिक की खाद्य सामग्री जब्त; यूपी में मिलावटखोरों पर FSDA का शिकंजा

By Ajay Jaiswal Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Fri, 28 Aug 2026 07:39 AM (IST)

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज किया है। इस अभियान में ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. त्योहारों के लिए FSDA का मिलावट विरोधी अभियान तेज।

  2. 18 FIR दर्ज, 182 नमूने, ₹54 लाख की सामग्री जब्त/नष्ट।

  3. कानपुर, लखनऊ सहित कई जिलों में बड़ी कार्रवाई।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। त्योहारों के दौरान प्रदेशवासियों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की कड़ी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।

रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर 20 अगस्त से चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान में प्र शासन के निर्देशन में प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई।

अभियान के तहत अब तक 18 एफआईआर दर्ज की गईं, 182 खाद्य नमूने संग्रहीत किए गए, 13,440.25 किलोग्राम और 14,561 लीटर सामग्री जब्त की गई है। वहीं 18,607 किलोग्राम और 7,630 लीटर असुरक्षित और अस्वच्छ खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई है। जब्त सामग्री का अनुमानित मूल्य करीब 26.09 लाख तथा नष्ट सामग्री का मूल्य करीब 27.89 लाख रुपए है।

कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कासगंज, अलीगढ़, बागपत, प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा, हापुड़, संत कबीर नगर, फिरोजाबाद, बदायूं, सम्भल और मथुरा समेत विभिन्न जनपदों में कार्रवाई की गई। है। कानपुर नगर में हटिया खोवा मंडी के 14 विक्रेताओं का निरीक्षण कर 18 नमूने लिए गए और अस्वच्छ परिस्थितियों में रखा करीब 4.30 कुंतल खोया नष्ट कराया गया।

एक्सप्रेसवे एवं फजलगंज खोवा मंडी में भी नमूने लिए गए। कानपुर देहात में खोवा निर्माण इकाइयों में रिफाइंड तेल, वनस्पति और एसएमपी के इस्तेमाल के मामले सामने आने पर तैयार खोया नष्ट कराया गया, संदिग्ध सामग्री जब्त की गई तथा संबंधित मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई।

लखनऊ में शिवाक्षी स्वीट्स पर कार्रवाई के दौरान 15 नमूने लिए गए। 686 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त करने के साथ 2,675 किलोग्राम संदूषित खाद्य पदार्थ नष्ट कराया गया। स म्भल में 100 कुंतल नकली घी जब्त किया गया। बदायूं में वाहन जांच के दौरान 1,605 किलोग्राम देशी घी जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत ₹10.53 लाख है।

कासगंज में चार और हापुड़ में करीब छह कुंतल पनीर नष्ट कराया गया। मथुरा में रिफाइंड तेल और संदिग्ध रसायनों का इस्तेमाल कर पनीर तैयार किए जाने के तीन मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई। अभियान में स्किम्ड मिल्क पाउडर, वनस्पति, रिफाइंड तेल, सिंथेटिक रंग, सोडियम बाई कार्बोनेट और संदिग्ध रसायनों को जब्त किया गया।

प्रयागराज में 72 कुंतल जबकि अलीगढ़ में 17.5 कुंतल खोवा नष्ट कराया गया। फिरोजाबाद में 10 कुंतल मावा नष्ट कराने के साथ दो एफआईआर दर्ज हुईं। गाजियाबाद में संदिग्ध रसायन एवं अन्य सामग्री जब्त करते हुए दो एफआईआर दर्ज कराई गईं।

यह भी पढ़ें- आदित्यपुर और गम्हरिया की मिठाई दुकानों में छापेमारी: रक्षाबंधन पर मिलावटखोरों पर नकेल