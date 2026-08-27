आदित्यपुर और गम्हरिया की मिठाई दुकानों में छापेमारी: रक्षाबंधन पर मिलावटखोरों पर नकेल

जागरण संवाददाता, सरायकेला। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर आम नागरिकों को स्वच्छ मिठाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरायकेला जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

उपायुक्त नितिश कुमार के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र के विभिन्न प्रसिद्ध मिठाई प्रतिष्ठानों में सघन छापामारी अभियान चलाया।

कई मिठाई दुकानों की हुई जांच

छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने क्षेत्र की प्रमुख मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दायरे में आने वाले प्रमुख प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित शामिल रहे:

श्याम स्वीट्स

बंगाल स्वीट्स

नंदी स्वीट्स

सालिग्राम स्वीट्स

स्वीट्स न्यू गंगौर स्वीट्स

निरीक्षण के दौरान मिठाइयों के निर्माण, भंडारण की व्यवस्था, स्वच्छता (सैनिटेशन) तथा निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की बारीकी से पड़ताल की गई।



