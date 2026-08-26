UP Free Tablet Scheme: किन-किन कोर्स के छात्रों को मिलेगा मुफ्त टैबलेट? जानें पात्रता-दस्तावेज और प्रक्रिया

साक्षी गुप्ता, लखनऊ। UP Tablet Scheme 2026 | अगर आप भी उत्तर प्रदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और सरकार की तरफ से मिलने वाले फ्री टैबलेट योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है।

कौन-कौन से दस्तावेज हैं जरूरी? आधार कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

निवास प्रमाण पत्र

चालू शैक्षणिक सत्र का नामांकन रसीद/आइडेंटिटी कार्ड

10वीं और 12वीं की मार्कशीट

मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे करें आवेदन और क्या है पूरी प्रक्रिया? (Step-by-Step Process) (Yogi Government) यूपी सरकार के इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। कॉलेज खुद ही आपका डेटा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करता है।

जैसे कि आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, वही संस्थान आपके नामांकन (एनरोलमेंट) और पात्रता का विवरण DG शक्ति पोर्टल (DG Shakti Portal) पर खुद अपलोड करता है। इसके बाद कॉलेज द्वारा भेजे गए छात्रों के डेटा का विश्वविद्यालय और प्रशासन द्वारा सत्यापन किया जाता है। टैबलेट वितरण कब और कैसे होगा? पोर्टल पर डेटा फीड होने के बाद जिन छात्रों का नाम लिस्ट में शामिल होता है, उन्हें कॉलेज की तरफ से SMS या नोटिस बोर्ड के जरिए इन्फॉर्म किया जाता है। सत्यापन पूरा होने के बाद कॉलेज परिसर में ही मुफ्त टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण किया जाता है।