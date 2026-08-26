उत्तर प्रदेश के 25 लाख युवाओं को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट, योगी सरकार का Gen-Z को बड़ा तोहफा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के 25 लाख और युवाओं को जल्द टैबलेट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

टेंडर प्रक्रिया में चयनित संस्थाओं को टैबलेट की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश जारी किए जाएंगे। पात्र युवाओं को ये टैबलेट निश्शुल्क दिए जाएंगे।



मंगलवार का दिन युवाओं के लिए मंगलकारी रहा। सुबह मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में छह माह में एक लाख नौकरियां देने की घोषणा की। शाम को कैबिनेट की बैठक में युवाओं से जुड़े कई निर्णय किए। मेडिकल छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते में भी दोगुणा से अधिक की वृद्धि की गई।