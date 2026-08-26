योगी सरकार का बड़ा फैसला: 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र के एक और प्रमुख वादे को जमीन पर उतारते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में निश्शुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को स्वीकृति दे दी गई। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सामान्य बसों में निश्शुल्क यात्रा कर सकेंगी।

प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की कुल संख्या एक करोड़ से अधिक है। अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन करीब 88 हजार से अधिक महिलाएं इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। इसके लिए सरकार पर हर महीने करीब 22.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा।

लोक भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव रखे गए जिनमें 24 को स्वीकृति मिल गई। इनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर संबंधी भी है। परिवहन निगम पात्र महिलाओं को विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराएगा, जिससे उनकी पहचान और निशुल्क यात्रा की व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित की जा सके। आगे चलकर स्मार्ट कार्ड व्यवस्था के जरिए योजना के वास्तविक लाभार्थियों और यात्रा के आंकड़ों का बेहतर प्रबंधन भी संभव हो सकेगा।

फिलहाल, वोटर आइकार्ड या आधार कार्ड के जरिए बसों में मुफ्त सफर किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि 60 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं के लिए नियमित आवागमन का खर्च कई परिवारों में अतिरिक्त आर्थिक बोझ बनता है। निश्शुल्क बस यात्रा की सुविधा से इस खर्च में सीधे राहत मिलेगी।