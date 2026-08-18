यूपी में पर्यटन स्थलों के रेट में बदलाव करेगा वन विभाग, टूरिज्म से आय बढ़ाने के लिए तैयार किया तगड़ा प्लान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जंगलों के प्रबंधन से लेकर ईको टूरिज्म तक में उत्तर प्रदेश वन निगम अब आय बढ़ाने के नए रास्ते तलाशेगा। वन निगम की मंगलवार को हुई बैठक में वन प्रमाणीकरण जल्द हासिल करने, रिवर ट्रेनिंग के काम को गति देने और ईको पर्यटन स्थलों को विकसित कर उनकी दरों के पुनर्निर्धारण पर जोर दिया गया। वन मंत्री डा. अरुण कुमार सक्सेना ने निगम को नए आयामों पर काम कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के निर्देश दिए।

वन निगम सभाकक्ष में हुई बैठक की अध्यक्षता वन निगम के अध्यक्ष डा. अरुण कुमार सक्सेना ने की। इसमें निगम की कार्यप्रणाली, आय बढ़ाने और नए क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में वन प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र जल्द हासिल करने पर जोर दिया गया। इसके तहत वनों के प्रबंधन की गुणवत्ता का पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक पैमाने पर मूल्यांकन किया जाता है।