ट्रेन यात्रियों का खाना तैयार करने वाली रसोई में मिले चूहे-गंदगी, फूड डिपार्टमेंट ने की 43 कैटरिंग यूनिटों की जांच

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ट्रेन यात्रियों के लिए खाना तैयार करने वाली लखनऊ की एक रसोई में गंदगी के साथ चूहे घूमते मिले, इस पर रसोई बंद करा दी गयी। सहारनपुर में गंदगी के बीच खाद्य सामग्री बनाने और रखने पर खाद्य पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। कानपुर में बिना लेबल और निर्माण व उपयोग की तारीख के रखा 978 किलो चावल का चूरा जब्त किया गया।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (यूपीएफएसडीए) ने शुद्ध ही शुभ अभियान के तहत रेलवे की 41 और हवाई जहाजों में भोजन की आपूर्ति करने वाली 2 इकाइयों समेत कुल 43 प्रतिष्ठानों की जांच की। इनमें 30 रेलवे प्रतिष्ठानों में खामियां मिलीं। यहां से लिये गए खाद्य पदार्थों के 26 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए।



खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त आयुक्त हरिशंकर सिंह ने बताया कि लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, आगरा, चंदौली, गोरखपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली और झांसी में रेलवे की रसोइयों और खाद्य सामग्री रखने की जगहों की जांच की गई। इस दौरान 30 प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और कीट नियंत्रण से जुड़ी कमियां मिलीं। खाद्य सामग्री का रिकार्ड और पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के सुरक्षित होने के प्रमाणपत्र भी नहीं मिले।

प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीकरण किया निरस्त लखनऊ के ऐशबाग में मैसर्स चंद्र मौली मिश्रा की रसोई में गंदगी के साथ चूहे घूमते मिले। इस पर रसोई का संचालन बंद करा दिया गया। सहारनपुर में मोंटी कुमार पुत्र देवी शरण के प्रतिष्ठान पर भी गंदगी के बीच खाद्य सामग्री बनाई और रखी जा रही थी। इस पर प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है।