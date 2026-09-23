यूपी में रेस्टोरेंट वालों की मनमानी खत्म! अब मेन्यू कार्ड में देनी होगी कैलोरी और ये जानकारी, सरकार ने बदले नियम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सुरक्षा एवं स्वच्छता के मानकों को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक खाद्य प्रतिष्ठानों में लाइसेंस से लेकर एलर्जन और कैलोरी की जानकारी देना होगा।

कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पानी की जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल प्रमाण-पत्र और बिल भी रखना होगा। एक नवंबर से विभागीय प्रवर्तन एवं निरीक्षण कार्रवाई के दौरान उपरोक्त सभी बिंदुओं की जांच-पड़ताल होगी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त रोशन जैकब के निर्देश के अनुसार प्रतिष्ठान में प्रयोग होने वाले पानी की आईएस 10500 मानक के अनुसार अर्द्धवार्षिक जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध होनी चाहिए। किसी खाद्य पदार्थ में मोनोसोडियम ग्लूटामेट-एमएसजी (अजीनोमोटो) का प्रयोग किया जाता है तो पैकेज अथवा मेन्यू कार्ड पर यह घोषणा करनी होगी कि 12 माह से कम आयु के शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए सेवन करना नुकसानदेह होगा।