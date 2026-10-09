मनरेगा के बाद अब इन विभागों का भी होगा सोशल ऑडिट, सरकारी स्कीमों में पारदर्शिता के लिए UP में बड़ा बदलाव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अब मनरेगा के साथ अन्य विभागों की योजनाओं को भी सोशल ऑडिट के दायरे में लाया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोशल आडिट को और प्रभावी व सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोशल आडिट से सामने आने वाले निष्कर्षों पर प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को सोशल ऑडिट संगठन की गवर्निंग बॉडी की 12वीं बैठक हुई। इसमें सोशल आडिट की प्रगति, गुणवत्ता में सुधार, डिजिटल माध्यम के उपयोग और अन्य विभागों की योजनाओं को इसके दायरे में लाने पर चर्चा हुई।