उत्तर प्रदेश के 3.73 करोड़ उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अक्टूबर महीने में घटकर आएगा बिजली बिल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिजली उपभोक्ताओं को लगातार चौथे माह अक्टूबर में भी बिजली के बिल से कुछ राहत मिलेगी। जून में 10 प्रतिशत ज्यादा बिजली का बिल देने वाले उपभोक्ताओं का जुलाई में 4.43 प्रतिशत, अगस्त में 2.92 प्रतिशत, सितंबर में रिकार्ड 7.93 प्रतिशत के बाद अब अक्टूबर में 5.24 प्रतिशत बिल कम होगा।

एफपीपीसीए (ईंधन एवं बिजली खरीद लागत समायोजन) के तहत जुलाई माह के ईंधन अधिभार शुल्क(फ्यूल सरचार्ज) में कमी को देखते हुए सितंबर के बिजली बिल पर अक्टूबर में सभी श्रेणियों के लगभग 3.73 करोड़ उपभोक्ताओं को 424 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। इस संबंध में पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा मंगलवार को आदेश जारी कर दिया गया है।