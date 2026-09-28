Bijli Bill: 5000 रुपये से अधिक है बिजली बिल तो कट जाएगा कनेक्शन, पाकुड़ में घर-घर पहुंच रहे विभाग के कर्मी

संवाद सहयोगी, पाकुड़। राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करने को लेकर विद्युत विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।

सितंबर से 5000 रुपये से अधिक के बकाया वाले विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने का अभियान शुरू किया गया है। विभाग के अनुसार यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सोमवार को पाकुड़ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में करीब 15 बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटे गए। जिले में अभियान के तहत अब तक 200 से अधिक कनेक्शन काटे जा चुके हैं।

विद्युत विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले से 96 करोड़ 87 लाख 84 हजार रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके विरुद्ध अगस्त तक 42 करोड़ 40 लाख 52 हजार रुपये की वसूली हुई है। लक्ष्य की तुलना में अब तक करीब 43.77 प्रतिशत राजस्व की वसूली हो सकी है।