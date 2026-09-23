15 अक्टूबर से UPI पेमेंट पर लगेगा MDR, पाकुड़ के व्यापारियों में बढ़ी चिंता; सरकार से पुनर्विचार की मांग

यूपीआइ में अतिरिक्त शुल्क व्यापारियों पर बोझ बढ़ाने वाला है। व्यापारी पहले ही सामान पर निर्धारित कर का भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में भुगतान प्रक्रिया में अतिरिक्त शुल्क से लागत बढ़ेगी। सरकार को इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए। -निर्मल जैन, अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स

यूपीआइ भुगतान आज व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। छोटे-बड़े दुकानदार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एमडीआर से व्यापारियों की लागत बढ़ने की चिंता है। सरकार को इसके प्रभाव पर विचार करना चाहिए। -संजीव कुमार खत्री, सचिव, चैंबर ऑफ कामर्स

यूपीआइ भुगतान आसान होने के कारण ग्राहक और दुकानदार दोनों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अतिरिक्त शुल्क से व्यापारियों पर खर्च बढ़ने की चिंता है।- राजू सिंह, व्यापारी

दुकान पर बड़ी संख्या में ग्राहक यूपीआइ से भुगतान करते हैं। अतिरिक्त शुल्क लागू होने पर दुकानदारों की लागत बढ़ेगी।- रामजय मंडल, दुकानदार



छोटे से बड़े दुकानदार तक यूपीआइ का उपयोग कर रहे हैं। नकद की तुलना में डिजिटल भुगतान का चलन बढ़ा है। एमडीआर का असर छोटे व्यापारियों पर भी पड़ सकता है। -घनश्याम मंडल, व्यापारी

छोटे दुकान पर भी ग्राहक बड़ी संख्या में यूपीआइ से भुगतान करते हैं। अतिरिक्त लागत बढ़ने से छोटे दुकानदारों को परेशानी हो सकती है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। -शंभु राम, दुकानदार



