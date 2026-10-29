यूपी के बिजली उपभोक्ताओं की हुई मौज, नवंबर से प्रदेश में लागू होगी डबल स्टेज ऑडिट व्यवस्था

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गलत बिजली के बिल से परेशान बिजली उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिल सकती है। पावर कारपोरेशन प्रबंधन, उपभोक्ताओं को सही बिल सुनिश्चित करने के लिए पहली नवंबर से डबल स्टेज आडिट व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इससे ओवर बिलिंग की समस्या तो दूर होगी ही, डिस्कनेक्शन की तय तिथि से पहले बिजली का कनेक्शन भी नहीं कटेगा।

प्रदेश के 3.82 करोड़ उपभोक्ताओं को सही बिल समय से मिले और ओवर बिलिंग की समस्या न रहे इसके लिए उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बुधवार को प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कारपोरेशन के चेयरमैन रणवीर प्रसाद से मुलाकात की। प्रसाद ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं को सही बिल उपलब्ध कराने के लिए एक नवंबर से डबल स्टेज आडिट व्यवस्था के तहत हर एक बिल की दो स्तर पर जांच के बाद ही उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा।