राज्य ब्यूरो, लखनऊ। एसएसआर के दौरान कुल 48 दिन तक जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों समेत निर्वाचन कार्य से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के तबादले नहीं हो सकेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग ने चार जनवरी तक पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को अपनी अनुमति के बिना स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है। मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ यह प्रतिबंध लागू हो गया है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन तक अधिकारियों को वर्तमान तैनाती पर ही काम करना होगा।

आयोग ने यह व्यवस्था इसलिए की है, ताकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित न हो। पुनरीक्षण कार्य में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) समेत अन्य प्रमुख अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।