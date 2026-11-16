स्कूल नेशनल एथलेटिक्स में यूपी का दबदबा, गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों ने जीते 5 गोल्ड

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाने के प्रयास रंग ला रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 12 से 16 नवंबर तक आयोजित 70वीं स्कूल नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ के खिलाड़ियों ने पांच स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। खिलाड़ियों ने दो नए राष्ट्रीय कीर्तिमान भी स्थापित किए। उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर उत्तर प्रदेश की टीम ने कुल 61 अंक हासिल कर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया।

अंडर-17 बालक वर्ग में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन प्रतियोगिता के अंडर-17 बालक वर्ग में कॉलेज के नौ खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। अरमान खान ने 7.18 मीटर की छलांग लगाकर लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता। समीर खान ने 800 और 1500 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल कर दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वहीं 4×100 मीटर रिले में शौर्यवीर सिंह, कृष्णम तोमर, गौरव यादव और मयंक बहादुर की टीम ने स्वर्ण जीतकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया।

4×400 मीटर रिले में शौर्यवीर सिंह, समीर खान, अनुज अनस और मयंक बहादुर की टीम ने भी स्वर्ण पदक के साथ नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर कॉलेज के कुल 17 खिलाड़ियों का चयन स्कूल नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ था। राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ियों की इस सफलता ने कॉलेज परिवार में हर्ष और उत्साह का माहौल बना दिया है।