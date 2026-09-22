यूपी में दिव्यांग दंपतियों को आर्थिक संबल दे रही विवाह प्रोत्साहन योजना, नौ वर्षों में 6698 को मिला लाभ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार दिव्यांगजन को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 18 दिव्यांग दंपतियों को लाभांवित किया गया है। योजना के लिए 2.64 करोड़ रुपये का प्रविधान है, जिसके सापेक्ष 4.55 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

ऑनलाइन संचालित योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांग दंपतियों को स्थिति के आधार पर 15 हजार से 35 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत यदि दंपती में युवक दिव्यांग है तो 15 हजार रुपये, युवती दिव्यांग है तो 20 हजार रुपये तथा दोनों दिव्यांग हैं तो 35 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।