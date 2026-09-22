लखनऊ में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, 2000 करोड़ का आर्थिक पैकेज देने की हुई मांग

जागरण संवाददाता, लखनऊ। परिवहन निगम को आर्थिक संकट से उबारने के लिए रोडवेज कर्मचारियों ने निगम को 2000 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज देने की मांग की। सोमवार को उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन कर 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी प्रबंध निदेशक पीएन सिंह को सौंपा।

भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के आह्वान पर कैसरबाग बस स्टेशन से निकली रैली परिवहन निगम मुख्यालय पहुंची। प्रदेश के सभी 20 क्षेत्रों के 120 डिपो से आए 5000 से अधिक कर्मचारी धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कर्मचारियों ने डग्गामार बसों पर प्रभावी रोक लगाने और निगम की बसों पर लगाए जा रहे अतिरिक्त करों में कमी की मांग की।

इस दौरान प्रदेश महामंत्री भारत भूषण ने कहा कि निगम पर सरकार के बकाया अतिरिक्त कर में से करीब 1000 करोड़ रुपये का पूंजी अंशदान माफ किया जाए, ताकि यात्रियों को कम किराये में बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीयकृत मार्गों का करीब तीन प्रतिशत हिस्सा ही निगम बसों के संचालन के लिए निर्धारित है।