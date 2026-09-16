UP में 3.61 लाख किसानों ने मांगा मुआवजा, सिर्फ 45828 आवेदनों का सर्वे हुआ पूरा; 70000 एप्लीकेशनों को कार्रवाई का इंतजार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलों से पहुंचे नुकसान के सर्वे और मुआवजा वितरण की गति अभी तेज नहीं है। प्रदेश में नुकसान के संबंध में 3,61,120 आवेदन दिए गए हैं, जिनमें से 3,04,028 आवेदक पात्र हैं। हालांकि इनमें से अब तक केवल 45,828 आवेदनों का सर्वेक्षण ही पूरा हो पाया है। 70 हजार से अधिक आवेदन ऐसे भी हैं, जिन पर अभी सर्वे की कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई है।

कृषि विभाग के अनुसार फसलों को पहुंचे नुकसान के संबंध में बीमा कंपनियों को संबंधित डीएम और उप कृषि निदेशक के माध्यम से जांच समितियां गठित कराकर जल्द सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में 1,83,351 आवेदनों का सर्वे प्रक्रियाधीन है और 74,849 आवेदनों का सर्वे किया जाना बाकी है।

कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित किसान की उपस्थिति में मौके पर सर्वेक्षण कराया जाए और त्वरित गति से क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाए। किसान फसल क्षति की सूचना देने के लिए किसान भारत सरकार के टोल फ्री नंबर 14447, कृषि विभाग के किसान काल सेंटर नंबर 0522-2317003, क्राप इंश्योरेंस एप, वाट्सएप चैटबाट नंबर 7065514447 या एनसीआइपी पोर्टल (https://pmfby.gov.in/) का उपयोग कर सकते हैं।