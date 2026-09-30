उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बड़ा मौका, बेस्ट प्रोजेक्ट्स को मिलेंगे 1 लाख रुपये कैश पुरस्कार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश ने बीटेक के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 20 हजार रुपये तक का अनुदान देने की योजना बनाई है।

हर वर्ष अधिकतम 60 प्रोजेक्ट का चयन किया जाएगा। पात्रता के लिए विद्यार्थियों का तीसरे वर्ष तक औसत 65 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है। प्रोजेक्ट एकल या अधिकतम चार विद्यार्थियों के समूह द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

इस योजना के तहत आपदा प्रबंधन, कूड़ा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, कृषि तकनीक, ऊर्जा संरक्षण, और स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्रों में प्रोजेक्ट बनाए जा सकेंगे। चयनित प्रोजेक्ट को तीन माह में पूरा करना होगा। बेहतर प्रोजेक्ट को एक लाख, 75 हजार और 50 हजार रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे।

आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। चयनित प्रोजेक्ट की सूची 15 दिसंबर को जारी की जाएगी। प्रोजेक्ट प्रदर्शन अगले वर्ष 24 अप्रैल को प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट के लिए अनुदान पहले किस्त में 10 हजार रुपये और शेष 10 हजार रुपये प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद दिए जाएंगे।

विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट का माडल परिषद के सामने प्रस्तुत करना होगा। इनमें से सर्वश्रेष्ठ तीन को क्रमश: एक लाख, 75 हजार और 50 हजार रुपये का पुरस्कार मिलेगा। शेष चयनित प्रोजेक्ट को पांच-पांच हजार रुपये का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा।