'यूपी में 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस', कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का बड़ा बयान

एजेंसी, नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर अक्टूबर में फैसला होने की उम्मीद है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी।

गौतम ने कहा कि कांग्रेस के पास राज्य की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार मौजूद हैं। गठबंधन के तहत कांग्रेस 50 प्रतिशत सीटें पाने की हकदार है। कांग्रेस 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी।