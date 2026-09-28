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संतकबीरनगर में सपा जिलाध्यक्ष की दौड़ में 12 दावेदार, नौ ने लखनऊ में डाला डेरा; अखिलेश के फैसले पर टिकी निगाहें

By Ram Manohar Tripathi Edited By: Ashish Mishra
Published: Mon, 28 Sep 2026 09:15 PM (IST)Updated: Mon, 28 Sep 2026 09:20 PM (IST)

संतकबीरनगर में सपा जिलाध्यक्ष पद के लिए 12 दावेदार मैदान में हैं, जिनमें से नौ लखनऊ में डेरा डाले हुए ...और पढ़ें

सपा प्रमुख अखिलेश यादव। फाइल फोटो

सपा प्रमुख अखिलेश यादव। फाइल फोटो

HighLights

  1. संतकबीरनगर में सपा जिलाध्यक्ष पद के लिए 12 दावेदार मैदान में।

  2. नौ दावेदार लखनऊ में डेरा डाले हुए, अखिलेश यादव से मुलाकात।

  3. पार्टी के प्रति निष्ठा, समर्पण का हवाला देकर दावेदारी मजबूत।

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। सपा जिलाध्यक्ष पद की दौड़ में 12 दावेदार मैदान में हैं। इनमें तीन दावेदार चार दिन पहले लखनऊ पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं, जबकि नौ अन्य दावेदार अभी लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। सभी दावेदार पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा, समर्पण और लंबे समय से सक्रिय योगदान का हवाला देकर अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 23 सितंबर, 2026 को जिला, फ्रंटल सहित सभी कार्यकारिणियां भंग कर दी थीं। इसकी जानकारी उनके निजी सचिव गंगाराम ने पार्टी के वाट्सएप ग्रुप पर पत्र पोस्ट कर दी थी। कार्यकारिणियों के भंग होने के बाद पार्टी में नए जिलाध्यक्ष को लेकर सक्रियता बढ़ गई है।

जिलाध्यक्ष पद की दौड़ में पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष समेत कई पूर्व पदाधिकारी शामिल हैं। तीन दावेदार लखनऊ जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष पार्टी के प्रति अपने योगदान और निष्ठा का हवाला दे चुके हैं। मुलाकात के बाद वे लौट आए हैं, जबकि नौ अन्य दावेदार लखनऊ में रहकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।

इन दावेदारों का कहना है कि वे लंबे समय से पार्टी के लिए सक्रिय रहे हैं और संगठन के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। यादव और मुस्लिम समाज से आने वाले इन दावेदारों की निगाहें अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय पर टिकी हैं।

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