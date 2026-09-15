UP कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी: मीडिया समेत कई विभागों में होगा बदलाव; दलित-सक्रिय चेहरों को तरजीह

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जल्द ही उत्तर प्रदेश में संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। पिछले सोमवार को पार्टी द्वारा जारी मीडिया विभाग की नई टीम में 104 नेताओं को शामिल किया गया है।

पार्टी द्वारा जारी सूची में मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों पर नेताओं की नियुक्ति की गई है, लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार पार्टी जल्द ही डा. सीपी राय के स्थान पर वंचित या अल्पसंख्यक समाज के किसी युवा चेहरे को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है।

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस संगठन को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पिछले करीब एक वर्ष से चल रहे टैलेंट हंट कार्यक्रम के जरिए कई युवा चेहरों का चयन किया गया है। पार्टी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पदों पर युवाओं को आगे लाया जाए।