यूपी में जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में 48 घंटे में बिजली सप्लाई बहाल करने के निर्देश, तेजी से शुरू हुआ काम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में 48 घंटे में बिजली आपूर्ति बहाल करने की हिदायत पावर कारपोरेशन प्रबंधन को दी है। इस पर प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने फील्ड के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर काम करने के साथ ही त्योहारों पर प्रदेशवासियों को सुरक्षित तरीके से निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

त्योहारों के मद्देनजर बिजली आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए प्रसाद ने अधिकारियों से कहा है कि शोभा व विसर्जन यात्राओं के मार्गों तथा पूजा-पंडालों और मेला स्थलों के आसपास ढीले तार एवं झुके पोल को विशेष अभियान चलाकर तत्काल ठीक किया जाए।