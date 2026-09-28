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उत्तर प्रदेश के 1 लाख बच्चों को मिली स्टडी टेबल, सीएम योगी को पत्र भेजकर कहा- Thank You!

By Vivek Rao Edited By: Sakshi Gupta
Published: Mon, 28 Sep 2026 07:58 AM (IST)

देवीपाटन मंडल के चार जिलों में एक लाख बच्चों को स्टडी टेबल मिली हैं, जिससे उन्हें घर पर पढ़ाई करने में काफी सहूलियत हुई है।

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HighLights

  1. देवीपाटन मंडल के 1 लाख बच्चों को मिलीं स्टडी टेबल।

  2. बच्चों ने सीएम योगी को पत्र लिखकर दिया धन्यवाद।

  3. पढ़ाई में सुविधा और एकाग्रता बढ़ने से बच्चे खुश।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। देवीपाटन मंडल के चार जिलों में एक लाख बच्चों को स्टडी टेबल मिली है। घर पर पढ़ाई के लिए अलग जगह मिलने से उत्साहित बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने अंदाज में धन्यवाद दिया है।

किसी ने फूलों से पत्र सजाया तो किसी ने स्टडी टेबल और किताबों के चित्र बनाए। कई बच्चों ने मुख्यमंत्री का चित्र बनाकर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश भी लिखा।

कक्षा छह की सबा ने पत्र में लिखा कि पहले घर पर पढ़ने में परेशानी होती थी। अब स्टडी टेबल मिलने से सहूलियत हुई और उसकी पीठ में भी दर्द नहीं होता। कक्षा सात की नुजहत फातिमा ने बताया कि अब वह अधिक एकाग्र होकर पढ़ाई, गृहकार्य और पाठ दोहराने का काम कर पा रही है।

स्वाति ने भी स्टडी टेबल और पढ़ने की सामग्री मिलने पर खुशी जताई। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के अनुसार शिक्षा की उड़ान अभियान में बहराइच में 34,260, गोंडा में 27,650, बलरामपुर में 26,984 और श्रावस्ती में 11,106 टेबल दी गईं।

ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की सभी छात्राओं को भी इसका लाभ मिला है। अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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