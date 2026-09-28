उत्तर प्रदेश के 1 लाख बच्चों को मिली स्टडी टेबल, सीएम योगी को पत्र भेजकर कहा- Thank You!

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। देवीपाटन मंडल के चार जिलों में एक लाख बच्चों को स्टडी टेबल मिली है। घर पर पढ़ाई के लिए अलग जगह मिलने से उत्साहित बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने अंदाज में धन्यवाद दिया है।

किसी ने फूलों से पत्र सजाया तो किसी ने स्टडी टेबल और किताबों के चित्र बनाए। कई बच्चों ने मुख्यमंत्री का चित्र बनाकर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश भी लिखा। कक्षा छह की सबा ने पत्र में लिखा कि पहले घर पर पढ़ने में परेशानी होती थी। अब स्टडी टेबल मिलने से सहूलियत हुई और उसकी पीठ में भी दर्द नहीं होता। कक्षा सात की नुजहत फातिमा ने बताया कि अब वह अधिक एकाग्र होकर पढ़ाई, गृहकार्य और पाठ दोहराने का काम कर पा रही है।