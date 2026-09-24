यूपी में चकबंदी प्रक्रिया खत्म होने के बाद स्वीकार नहीं होंगी आपत्तियां, सरकारी आदेश जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में चकबंदी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने अधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। चकबंदी आयुक्त डा. हृषिकेश भास्कर यशोद ने स्पष्ट किया है कि किसी गांव में चकबंदी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित चकबंदी अधिकारियों का क्षेत्राधिकार भी समाप्त हो जाएगा। साथ ही चकबंदी से संबंधित आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।