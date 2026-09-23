जनगणना-2027: यूपी में 16 नवंबर से होगी स्वगणना, मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं। 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना होगी। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक घर-घर जनसंख्या गणना और पांच से नौ जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर, सुपरवाइजर का प्रशिक्षण समय पर पूरा कराने और स्वगणना के लिए लोगों को जागरूक करने को कहा।

मुख्य सचिव ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी 75 जिलों के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माण स्थलों और औद्योगिक क्लस्टरों में एक से तीन दिन के श्रमिक सम्मान स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए।