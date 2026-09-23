जनगणना 2027: प्रदेश में आज से शुरू होगा मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण, 1 दिसंबर से शुरू होगी मुख्य गणना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में जनगणना की तैयारियों को गति देने के लिए 350 मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण बुधवार से शुरू होगा। ये मास्टर ट्रेनर आगे 7500 फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षित करेंगे। इसके बाद फील्ड ट्रेनर प्रदेश में तैनात 5.63 लाख गणनाकर्मियों को जनगणना का प्रशिक्षण देंगे।

प्रशिक्षण में इस बात पर विशेष जोर रहेगा कि कोई घर या व्यक्ति गणना से छूटे नहीं और किसी व्यक्ति की दो बार गणना न हो। मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण दो स्लाट में आठ बैचों में कराया जा रहा है। पहले स्लाट के चार बैचों का प्रशिक्षण 16 से 19 सितंबर तक पूरा हो चुका है।