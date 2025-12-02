Language
    UP Cabinet Meeting: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर घाघरा पुल के पास बनेगा तटबंध, योगी कैब‍िनेट ने दी मंजूरी

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:16 PM (IST)

    राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। योगी कैबिनेट ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर घाघरा पुल के पास क्षतिग्रस्त तटबंध का निर्माण किए जाने की मंजूरी दी है। इस कार्य पर 246.37 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

    घाघरा पुल का तटबंध वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। इसकी वजह से एक्सप्रेसवे पर कभी भी नदी का पानी आ सकता था। नतीजतन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इस तटबंध के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत कराने का प्रस्ताव भेजा था।

    इसे कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। इस लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली 20 जून को किया था।