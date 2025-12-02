राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। योगी कैबिनेट ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर घाघरा पुल के पास क्षतिग्रस्त तटबंध का निर्माण किए जाने की मंजूरी दी है। इस कार्य पर 246.37 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

घाघरा पुल का तटबंध वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। इसकी वजह से एक्सप्रेसवे पर कभी भी नदी का पानी आ सकता था। नतीजतन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इस तटबंध के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत कराने का प्रस्ताव भेजा था।