यूपी में 5 साल में बनेंगे 150 क्लस्टर, योगी सरकार की इस योजना से 50 हजार बुनकरों को मिलेगा फायदा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में हथकरघा कारीगरों के उत्थान के लिए हथकरघा क्लस्टर की स्थापना के लिए 2.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के तहत सरकार ने पांच वर्षों में 150 हैंडलूम क्लस्टर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना से 50 हजार से ज्यादा बुनकरों का लाभ होगा। योजना के अनुसार न्यूनतम 25 या उससे अधिक बुनकरों के समूह को फर्म के रूप में पंजीकृत कराया जाएगा।