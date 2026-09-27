यूपी में नवंबर तक खर्च करना होगा बजट का 60 प्रतिशत पैसा, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से जुड़ी वित्तीय स्वीकृतियां तेजी से जारी करने और बजट खर्च की गति बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। नवंबर तक 70 प्रतिशत वित्तीय स्वीकृतियां जारी करते हुए कुल बजट का न्यूनतम 60 प्रतिशत खर्च सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

इसके साथ ही गांवों में प्रत्येक किसान की मैपिंग कर किसान क्रेडिट कार्ड के पात्र किसानों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता बढ़ाने और बैंकिंग व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए ‘रूरल क्रेडिट कान्क्लेव’ आयोजित करने की योजना बनाने के लिए कहा है।

रविवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की उपस्थिति में बजट स्वीकृतियां और व्यय की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का उद्देश्य केवल धनराशि आवंटित करना नहीं है, बल्कि इसका समय पर उपयोग कर जनता तक लाभ पहुंचाना है।

वित्त मंत्री से कहा कि विभागीय मंत्रियों के साथ बैठक कर बजट खर्च की नियमित समीक्षा करें। जिन विभागों में स्वीकृतियां जारी करने या व्यय में अड़चनें आ रही हैं, उनका समाधान कराएं। वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बजट स्वीकृतियां और खर्च की रिपोर्ट नियमित रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएं।