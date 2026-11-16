यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 209 उम्मीदवारों की सूची की खबरों का भाजपा ने किया खंडन, बताया सुनियोजित साजिश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने रविवार को उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए 209 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। पार्टी ने इन खबरों को मनगढ़ंत और एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया।

बयान देते हुए भाजपा ने कहा, 'पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट मीडिया, व्यक्ति और संस्थान आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के 209 उम्मीदवारों की एक कथित सूची तैयार किए जाने और केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाने के संबंध में लगातार खबरें प्रसारित कर रहे हैं। यह पूरी तरह से असत्य, निराधार, काल्पनिक और मनगढ़ंत है। भाजपा इस फर्जी और झूठी खबर का सिरे से खंडन करती है।'

इन खबरों को सुनियोजित साजिश करार देते हुए बयान में आरोप लगाया गया कि कुछ लोग पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम, अनिश्चितता और भय पैदा करने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं। इसमें पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनता से अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करने और पार्टी के अधिकृत मंचों के माध्यम से साझा की गई जानकारी का ही पालन करने का आग्रह किया गया।