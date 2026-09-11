यूपी की 20036 बैंक ब्रांचों में हड़ताल, प्रदेश में 30000 करोड़ का लेन-देन हुआ प्रभावित

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था और भेदभाव रहित परफार्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) योजना लागू करने की मांगों को लेकर शुक्रवार को प्रदेश की 20,036 बैंक शाखाओं में हड़ताल किया गया। पूरे दिन बैंकों में ताला लगा रहा। बैंक पदाधिकारियों के अनुसार राज्य में लगभग तीस हजार करोड़ रुपये का लेन-देन प्रभावित हुआ। बड़ी संख्या में बैंक ग्राहकों को परेशानी हुई।

हजरतगंज की मुख्य शाखा में चेक लगाने पहुंचे लालबाग के ग्राहक शिवेंद्र प्रताप ने बताया कि बैंक में ताला लगा होने के कारण लौटना पड़ा। शक्तिनगर की बैंक आफ बड़ौदा शाखा में नकदी जमा करने गईं प्रीति शर्मा को भी निराश लौटना पड़ा। ऐसा केवल लखनऊ में नहीं हुआ, प्रदेश के सभी जिलों में बैंक ग्राहक पूरे दिन परेशान रहे।