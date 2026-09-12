यूपी के BAMS डॉक्टरों की होगी मौज, अब इंटर्नों का भत्ता बढ़ाने की तैयारी कर रही योगी सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी चिकित्सालयों में 7,500 रुपये मासिक भत्ते पर इंटर्नशिप कर रहे बीएएमएस डॉक्टरों को अब 25 हजार रुपये मिलने की उम्मीद जगी है। आयुर्वेद सेवा निदेशालय ने भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों और चिकित्सालयों से इंटर्न की संख्या और भत्ता बढ़ाने पर आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का पूरा ब्योरा मांगा है।

उप निदेशक डा. राम कृपाल की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न की तर्ज पर बीएएमएस इंटर्न को भी समान भत्ता देने की मांग उठ रही है। हाल में सरकार ने एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न का भत्ता 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया है।