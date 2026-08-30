यूपी में आयुष्मान कार्ड होल्डर मरीजों का हाल जानेगा AI, योगी सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा तकनीकी कदम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को अत्याधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा तकनीकी कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्टेट हेल्थ एजेंसी 'साचीज' (SACHIS) अब आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों से सीधा फीडबैक लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित वाइस बॉट शुरू कर रही है। इस तकनीक का मकसद सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं है, बल्कि मरीज के जमीनी अनुभव को स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार और अस्पतालों की ऑडिटिंग का मुख्य आधार बनाना है।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अनुसार, यह AI वाइस बॉट मरीजों और उनके तीमारदारों से फोन पर सीधा संवाद करेगा। इसके जरिए मरीज से इलाज की गुणवत्ता, कर्मचारियों के व्यवहार और आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिलने की पुष्टि की जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि बॉट इस बात की भी सटीक पड़ताल करेगा कि कहीं इलाज के नाम पर मरीज से कोई अनधिकृत वसूली तो नहीं की गई है। इस पूरी प्रक्रिया से मरीजों की वास्तविक स्थिति सीधे महकमे के शीर्ष स्तर तक पहुंचेगी।

साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने इस पहल की कार्यप्रणाली स्पष्ट करते हुए बताया कि मुख्य लक्ष्य कार्रवाई योग्य (Actionable) मामलों की त्वरित पहचान करना है। यदि कोई मरीज इलाज न मिलने, खराब व्यवहार या अतिरिक्त शुल्क की शिकायत दर्ज कराता है, तो AI डेटा विश्लेषण के जरिए उस मामले को तुरंत संबंधित संचालन टीम तक भेज दिया जाएगा। इससे शिकायतों के निवारण और अस्पतालों की मॉनिटरिंग में अभूतपूर्व तेजी और पारदर्शिता आएगी।