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यूपी में आयुष्मान कार्ड होल्डर मरीजों का हाल जानेगा AI, योगी सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा तकनीकी कदम

By Digital Desk Edited By: Amit Singh
Updated: Sun, 30 Aug 2026 08:10 PM (IST)

योगी सरकार उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए AI-आधारित वाइस बॉट शुरू कर रही है। यह ...और पढ़ें

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HighLights

  1. AI वाइस बॉट आयुष्मान कार्ड धारकों से लेगा सीधा फीडबैक।

  2. इलाज की गुणवत्ता, व्यवहार और शुल्क की होगी जांच।

  3. शिकायतों का त्वरित निवारण और अस्पतालों की निगरानी होगी।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को अत्याधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा तकनीकी कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्टेट हेल्थ एजेंसी 'साचीज' (SACHIS) अब आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों से सीधा फीडबैक लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित वाइस बॉट शुरू कर रही है। इस तकनीक का मकसद सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं है, बल्कि मरीज के जमीनी अनुभव को स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार और अस्पतालों की ऑडिटिंग का मुख्य आधार बनाना है।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अनुसार, यह AI वाइस बॉट मरीजों और उनके तीमारदारों से फोन पर सीधा संवाद करेगा। इसके जरिए मरीज से इलाज की गुणवत्ता, कर्मचारियों के व्यवहार और आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिलने की पुष्टि की जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि बॉट इस बात की भी सटीक पड़ताल करेगा कि कहीं इलाज के नाम पर मरीज से कोई अनधिकृत वसूली तो नहीं की गई है। इस पूरी प्रक्रिया से मरीजों की वास्तविक स्थिति सीधे महकमे के शीर्ष स्तर तक पहुंचेगी।

साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने इस पहल की कार्यप्रणाली स्पष्ट करते हुए बताया कि मुख्य लक्ष्य कार्रवाई योग्य (Actionable) मामलों की त्वरित पहचान करना है। यदि कोई मरीज इलाज न मिलने, खराब व्यवहार या अतिरिक्त शुल्क की शिकायत दर्ज कराता है, तो AI डेटा विश्लेषण के जरिए उस मामले को तुरंत संबंधित संचालन टीम तक भेज दिया जाएगा। इससे शिकायतों के निवारण और अस्पतालों की मॉनिटरिंग में अभूतपूर्व तेजी और पारदर्शिता आएगी।

अब तक विभाग सीमित संख्या में मरीजों से मैनुअल कॉलिंग के जरिए फीडबैक लेता था, जिसमें समय और मैनपावर की भारी खपत होती थी। AI वाइस बॉट के आने से बहुत कम समय में बड़ी संख्या में मरीजों का फीडबैक जुटाया जा सकेगा। इस विशाल डेटा का सटीक विश्लेषण कर सरकार उन कमियों को दूर कर सकेगी, जो अक्सर कागजों में दब जाती हैं। इस नई व्यवस्था से अस्पतालों की निगरानी केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मरीज के 'रियल-टाइम अनुभव' पर आधारित होगी।