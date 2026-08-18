यूपी में आयुष्मान अभियान का शानदार नतीजा, तीन महीने में बने 20 लाख से ज्यादा नए कार्ड; जौनपुर रहा सबसे आगे

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ( आयुष्मान कार्ड) से पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए 15 मई से 14 अगस्त तक चले विशेष अभियान में 20,48,712 नए लाभार्थी जोड़े गए हैं। अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर कैंप आयोजित किए गए, जहां पात्र परिवारों को कार्ड बनवाने की सुविधा दी गई।

योजना की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। स्टेट हेल्थ एजेंसी (साचीज) की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य उन पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना था, जिनका अभी तक कार्ड नहीं बना था। इनमें सबसे अधिक 78,427 आयुष्मान कार्ड जौनपुर में बनाये गये हैं।