यूपी: सचिवालय में छह संयुक्त सचिवों का ट्रांसफर, 157 समीक्षा अधिकारियों को एसीपी लाभ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सचिवालय में तैनात छह संयुक्त सचिवों को सोमवार को स्थानांतरित किया गया। इनमें से दो संयुक्त सचिवों को तैनाती वाले विभाग में ही यथावत रखा गया है।

पशुधन विभाग में तैनात अशोक कुमार यादव को माध्यमिक शिक्षा विभाग में, पर्यावरण, वन्य एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में तैनात शैलेन्द्र कुमार को पंचायती राज विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में तैनात अनिल कुमार यादव को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग में तैनात अतल सिंह को प्राविधिक शिक्षा विभाग में स्थानांतरित किया गया है।

जयशंकर प्रसाद को यथावत सचिवालय प्रशासन विभाग तथा परमात्मा यादव को यथावत गृह विभाग में ही तैनाती दी गई है। वहीं सचिवालय प्रशासन विभाग में तैनात उप सचिव संकठा प्रसाद को नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग में स्थानांतरित किया गया है।