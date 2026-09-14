आतंकियों की ट्रेनिंग नेटवर्क की तलाश, संदिग्ध आतंकी नबील के साथियों को दबोचने के लिए जम्मू-कश्मीर रवाना होगी यूपी एटीएस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने अलकायदा इन इंडियन सब कांटिनेंट के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद नबील के दो साथियों की तलाश तेज कर दी है। इसके लिए एटीएस की एक टीम जल्द ही जम्मू-कश्मीर जाएगी। एटीएस को आरोपित के मोबाइल फोन से कई पाकिस्तानी फोन नंबरों सहित कई अहम जानकारियां मिली हैं।

नतीजतन जल्द ही एटीएस की टीम आरोपित को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ करेगी।एटीएस ने आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में मोहम्मद नबील को पिछले शनिवार को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था। उसके मोबाइल फोन पर बने वाट्सएप ग्रुप पर जम्मू-कश्मीर के कई युवकों के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांयार व सऊदी अरब के भी कई नंबर मिले हैं।