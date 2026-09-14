क्रिकेटर शमी के भाई कैफ के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा, शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप

जागरण संवाददाता, लखनऊ। क्रिकेटर मुहम्मद शमी के भाई पर शादी का झांसा देकर महिला का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। रविवार को आशियाना पुलिस ने देर रात मो. कैफ व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

आशियाना निवासी महिला के मुताबिक वर्ष 2020 में वह एनसीआर में रहती थी। पति से तलाक के बाद बेटे के साथ जीवन यापन कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात शमी के भाई कैफ से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई और मिलना-जुलना बढ़ गया।

महिला का आरोप है कि कैफ़ ने शादी का भरोसा दिया। पीड़िता के मुताबिक नौ सितंबर 2023 को कैफ़ के कहने पर वह कोलकाता गई थी जहां एक होटल में यौन शोषण किया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है